Стул ХОФМАН изумрудный

15 оценок

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Стул ХОФМАН изумрудный

4.3
5 650 ₽
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Стул ХОФМАН оливковый

Характеристики товара

Описание

Стул ХОФМАН изумрудный

Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 83
Ширина (см) 51
Длина (см) 58
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 51
Глубина стула (см) 58
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 83
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 6,4
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Изумрудный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина580 мм
  • Длина490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина510 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота830 мм
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Объём упаковки0.4 м3

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