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Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор
Вес брутто: 6.4
Объем: 0.06
Скатерть Ла-Плата
Скатерть Klassika beige саржа
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Rose габардин
Скатерть Rioja жаккард
Комплект для стола и стульев, жаккардовый, голубой
Стул Ресничка
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый