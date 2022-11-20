Стул Хофман, темно-серый В-27 велюр/ черный каркас

11 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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