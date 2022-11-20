Стул Хофман, винный велюр/ черный каркас

7 оценок

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Стул Хофман, винный велюр/ черный каркас

4.5
5 650 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 6.4

Объем: 0.06

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Основные характеристики

  • Цвет0
  • Высота830 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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