Стул Хофман, винный велюр/ черный каркас
5 650 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор
Вес брутто: 6.4
Объем: 0.06
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