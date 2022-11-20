Стул ХОФМАН желтый
Сиденье обито велюром HOLLAND, класс 4 Comfort+, 50 000 циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 83
Ширина (см) 51
Длина (см) 58
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 51
Глубина стула (см) 58
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 83
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 6,4
Объем (м3) 0,06
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Желтый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул ХОФМАН оливковый
Стул ХОФМАН темно-синий
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)