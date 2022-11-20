Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Ширина500 мм
- Глубина430 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Страна изготовленияМалайзия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки8.10 кг
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Стул DAW желтый
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм