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Стул Хьюстон с подлокотниками - фото 1

Стул Хьюстон с подлокотниками

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина430 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Страна изготовленияМалайзия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки8.10 кг

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