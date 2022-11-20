Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес7.1 кг
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый, серый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Стул Текс, синий
Стул PULL (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Меган велюр капучино
Стул пластиковый Doga Bistrot, грушевый
Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло