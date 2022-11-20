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          Фотография Стул Киви Диамант, коричневый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Киви Диамант, коричневый

          4.4
          от шт14 230 ₽
          от шт103 250 ₽
          от шт503 090 ₽
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          Стул Киви Диамант, коричневый
          Стул Киви Диамант, коричневый
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          Видеообзор

          Характеристики товара

          Описание

          Мягкий стул Киви – классическая модель мебели для общепита. Это качественный стул, благодаря своей простой и надежной конструкции, который будет хорошим вложением в сегмент HoReCa. Помимо того, это практичные стулья для кафе, превосходно сочетающиеся практически с любым интерьером мебели для малого бизнеса.

          Основные характеристики

          Глубина: 47 см

          Ширина: 44 см

          Высота: 91 см

          Высота до сиденья: 43 см

          Каркас: дерево

          Обивка: кожзам

          Стеганное сиденье и спинка

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты каркаса

          Морилка ВенгеМорилка ВенгеМорилка Старинный орехМорилка Старинный орехМорилка Красное деревоМорилка Красное деревоМорилка НатуральныйМорилка НатуральныйМорилка Светлый орехМорилка Светлый орехМорилка Органика белыйМорилка Органика белыйЭмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003

          Сделаем стулья на заказ

          Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

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