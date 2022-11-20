|от шт
|1
|4 230 ₽
|от шт
|10
|3 250 ₽
|от шт
|50
|3 090 ₽
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Мягкий стул Киви – классическая модель мебели для общепита. Это качественный стул, благодаря своей простой и надежной конструкции, который будет хорошим вложением в сегмент HoReCa. Помимо того, это практичные стулья для кафе, превосходно сочетающиеся практически с любым интерьером мебели для малого бизнеса.
Глубина: 47 см
Ширина: 44 см
Высота: 91 см
Высота до сиденья: 43 см
Каркас: дерево
Обивка: кожзам
Стеганное сиденье и спинка
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