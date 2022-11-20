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Стул Киви, велюр коричневый

12 оценок
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Стул Киви, велюр темно-коричневый

Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Киви – классическая модель мебели для общепита. Это качественный стул, благодаря своей простой и надежной конструкции, который будет хорошим вложением в сегмент HoReCa. Помимо того, это практичные стулья для кафе, превосходно сочетающиеся практически с любым интерьером мебели для малого бизнеса.

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес6,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 0909
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете CreamCream
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 666666
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 0404
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете ecruecru
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 1414
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 88
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 4141
Стул Киви, велюр коричневый - обивка в цвете 2626
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Отзывы о товаре

Стул Киви, велюр коричневый — выполненные заказы

Фотография товара Стул Киви, велюр зелёный, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Киви, велюр зелёный, цвет ножек-лакФотография товара Стул Киви, Teddy 021, цвет ножек-RAL 9005+золото от компании ChiedoCover.Стул Киви, Teddy 021, цвет ножек-RAL 9005+золотоФотография товара Стул Киви, Velutto 03, цвет ножек-ral 9010 от компании ChiedoCover.Стул Киви, Velutto 03, цвет ножек-ral 9010Фотография товара Стул Киви, серый велюр, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Киви, серый велюр, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Киви, велюр Velutto 32, ножки чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Киви, велюр Velutto 32, ножки чёрная морилкаФотография товара Стул Киви, Selesta 34, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Киви, Selesta 34, цвет ножек-лакФотография товара Раздвижной стол, стеклянная столешница, стулья Киви, бежевые, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Раздвижной стол, стеклянная столешница, стулья Киви, бежевые, цвет ножек-белыйФотография товара Стол Aruba, белый и стулья Киви от компании ChiedoCover.Стол Aruba, белый и стулья КивиФотография товара Стол Вижен, раздвижной и стулья Киви от компании ChiedoCover.Стол Вижен, раздвижной и стулья КивиФотография товара Стул Киви, велюр Selesta 34, ножки лак от компании ChiedoCover.Стул Киви, велюр Selesta 34, ножки лак
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