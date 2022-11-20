Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Киви – классическая модель мебели для общепита. Это качественный стул, благодаря своей простой и надежной конструкции, который будет хорошим вложением в сегмент HoReCa. Помимо того, это практичные стулья для кафе, превосходно сочетающиеся практически с любым интерьером мебели для малого бизнеса.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Вес6,2 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветкоричневый