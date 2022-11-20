Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром Teddy 628.
Ножки стула - дерево черного цвета.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Вес6,2 кг
- Цветжелтый
Сиденье обито велюром Teddy 628.
Ножки стула - дерево черного цвета.
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