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Стул Киви, желтый

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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром Teddy 628.

Ножки стула - дерево черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес6,2 кг
  • Цветжелтый

Популярные варианты обивки

Стул Киви, желтый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 0909
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Киви, желтый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Киви, желтый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Киви, желтый - обивка в цвете CreamCream
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 666666
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 0404
Стул Киви, желтый - обивка в цвете ecruecru
Стул Киви, желтый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 1414
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 88
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 4141
Стул Киви, желтый - обивка в цвете 2626
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Стул Киви, желтый — выполненные заказы

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