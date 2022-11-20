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Стул Klam, прозрачный

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СТУЛ EAMES HR ЖЕЛТЫЙ

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбежевый, прозрачный
  • Страна изготовленияЕвропа

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