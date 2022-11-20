Характеристики товара
Описание
Эргономичный стул Клатен изготовлен из пластика высокого качества, сиденье обито экокожей, что придает изделию дополнительную мягкость и комфорт.
Ножки выполнены из массива бука.
Стул может быть использован как для дома, так и для офиса, кафе, ресторана либо иных мест.
Стул удобен в уходе и не требует особых условий для чистки.
Для этих целей рекомендуем использовать неагрессивные чистящие средства, проводить сухую чистку.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина520 мм
- Глубина490 мм
- Вес4.48 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
- Допустимая нагрузка100
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке10 шт