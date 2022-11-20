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Стул Клатен, белый

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Характеристики товара

Описание

Эргономичный стул Клатен изготовлен из пластика высокого качества, сиденье обито экокожей, что придает изделию дополнительную мягкость и комфорт.

Ножки выполнены из массива бука.

Стул может быть использован как для дома, так и для офиса, кафе, ресторана либо иных мест.

Стул удобен в уходе и не требует особых условий для чистки.

Для этих целей рекомендуем использовать неагрессивные чистящие средства, проводить сухую чистку.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина490 мм
  • Вес4.48 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяискусственная кожа, пластик
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке10 шт
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