Товар в корзине. Перейти
Стул Клаус, серый - фото 1Стул Клаус, серый - фото 2

Стул Клаус, серый

Артикул: CH-051-064
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Клаус, бежевый
Стул Клаус, бежевый
Следующий Стул Клаус, синий
Стул Клаус, бежевый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявельвет
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
73

Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки

Распродажа
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 290 ₽
71

Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлическиеНастоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
62

Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

Распродажа
Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножкиНастоящее фото товара Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5906
7 990 ₽
53

Стул Тони, аквамарин / белый вельвет, белые ножки

Распродажа
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 5909
9 390 ₽
60

Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки

Распродажа
Стул Мила, желтый вельвет, черные ножкиНастоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 3909
9 190 ₽
94

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

Распродажа
Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽
70

Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Распродажа
Стул Кензи мятныйНастоящее фото товара Стул Кензи мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
75

Стул Кензи мятный

В наличии 3 шт.
Стул Слинг вращающийся синийНастоящее фото товара Стул Слинг вращающийся синий, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
85

Стул Слинг вращающийся синий

Распродажа
Стул Чак зеленыйНастоящее фото товара Стул Чак зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
86

Стул Чак зеленый

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 95014
2 250 ₽
125

Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный

Распродажа
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежеваяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 85014
2 150 ₽
50

Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая

Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
88

Стул КАБРИОЛЬ 16

Распродажа
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7908
6 290 ₽
33

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

Распродажа
Стул Кроссбэк, светлый орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
36

Стул Кроссбэк, светлый орех

Распродажа
Стул Oliver Square велюр темно-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79041
7 990 ₽Оптовая цена
79

Стул Oliver Square велюр темно-серый

В наличии 122 шт.
Стул Керолайн, графитовыйНастоящее фото товара Стул Керолайн, графитовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
5

Стул Керолайн, графитовый

Другие товары из раздела стулья для дома

Стул Nikki серый/ светло-серыйНастоящее фото товара Стул Nikki серый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 800
Оптовая цена
56

Стул Nikki серый/ светло-серый

В наличии 141 шт.
Стул Brandy, зеленыйНастоящее фото товара Стул Brandy, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
43

Стул Brandy, зеленый

Стул Brandy, серыйНастоящее фото товара Стул Brandy, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 850
Оптовая цена
75

Стул Brandy, серый

В наличии 13 шт.
Стул Fill, рогожкаНастоящее фото товара Стул Fill, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
64

Стул Fill, рогожка