Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Высота830 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний, черный
- Страна изготовленияРоссия
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