Характеристики товара
Основные характеристики
- Страна изготовленияИталия
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Стул Gobi с перемычкой
Стул Gobi
Кресло игровое TopChairs Renegade черное
Кресло игровое TopChairs Renegade синее
Кресло игровое TopChairs Renegade красное
Кресло офисное TopChairs Simple синее
Кресло офисное TopChairs Simple красное
Кресло игровое TopChairs Racer Midi черно-красное
Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
Стул офисный Ross велюр серый
Стул офисный Ross велюр синий
Кресло руководителя KB-8N черный TW-01 TW-11 сетка/ткань
Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа
Кресло CH-330M без подлокотников, красная экокожа
Диван Tomeo, серый
Диван Tomeo, голубой