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Стул Клинтон с механизмом - фото 1Стул Клинтон с механизмом - фото 2

Стул Клинтон с механизмом

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Цветбежевый

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