Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Цветбежевый
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Кресло Ева Лайт
Кресло Tulip
Дорожка для стола, габардин
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1400x900
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1250x750
Стол обеденный ВЕНЕЦИЯ М, 1100x750
Стол ФАВОРИТ-2, 1400x900
Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло