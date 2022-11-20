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Стул Коди велюр, бежевый

Артикул: CH-050-899
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный стул Коди в велюровой обивке дополнит любой современный интерьер, в комплекте сочетается с обеденным или письменным столом.

Сидение и спинка обтянуты мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания, легко чистится от загрязнений. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечат долгий комфортный отдых. Металлические ножки выдерживают нагрузку до 130 кг, а основание оснащено подпятниками для предотвращения скольжения.

1 коробка / 2 шт.
Габариты коробов: 73*69*49
Вес брутто: 12,600
Объем: 0,250

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес6.2 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Вес упаковки12.60 кг

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