Характеристики товара
Описание
Лаконичный стул Коди в велюровой обивке дополнит любой современный интерьер, в комплекте сочетается с обеденным или письменным столом.
Сидение и спинка обтянуты мебельным велюром – приятным на ощупь износостойким, гигроскопичным материалом. Ткань обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания, легко чистится от загрязнений. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечат долгий комфортный отдых. Металлические ножки выдерживают нагрузку до 130 кг, а основание оснащено подпятниками для предотвращения скольжения.
1коробка / 2 шт.
Габариты коробов: 73*69*49
Вес брутто: 12,600
Объем: 0,250
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина480 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес6.2 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Вес упаковки12.60 кг