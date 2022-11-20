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Стул коленный Андела

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Характеристики товара

Описание

Ортопедический стул позволяет сидеть в естественном анатомическом положении, снимая нагрузку со спины. Идеально подойдет для школьников, студентов и для людей, ведущих «сидячий» образ жизни.
В составе сидения используется специальный наполнитель-кокосовая койра. Материал растительного происхождения, а значит НАТУРАЛЬНЫЙ и ЭКОЛОГИЧНЫЙ, обеспечит необходимую жёсткость для правильного развития опорно-двигательного аппарата у детей.
Регулируется под рост 110-190 см. Прочный каркас выдерживает вес до 130 кг. Обивка изготовлена из высококачественного велюра.
Силиконовые колесики позволяют свободно передвигать стул по комнате, не оставляя следов на полу

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина470 мм
  • Допустимая нагрузка130 кг

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