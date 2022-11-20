Характеристики товара
Описание
Ортопедический стул позволяет сидеть в естественном анатомическом положении, снимая нагрузку со спины. Идеально подойдет для школьников, студентов и для людей, ведущих «сидячий» образ жизни.
В составе сидения используется специальный наполнитель-кокосовая койра. Материал растительного происхождения, а значит НАТУРАЛЬНЫЙ и ЭКОЛОГИЧНЫЙ, обеспечит необходимую жёсткость для правильного развития опорно-двигательного аппарата у детей.
Регулируется под рост 110-190 см. Прочный каркас выдерживает вес до 130 кг. Обивка изготовлена из высококачественного велюра.
Силиконовые колесики позволяют свободно передвигать стул по комнате, не оставляя следов на полу
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина450 мм
- Глубина470 мм
- Допустимая нагрузка130 кг