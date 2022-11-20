Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
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Стул В-630
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Стул Дэгни
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Стул Мирэлла
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