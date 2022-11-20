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Стул Колл, бежевый

Артикул: CH-051-066
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкаэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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