Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкаэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Диана велюр оранжевый
Стул обеденный Batista, мятный
Стул обеденный Batista, зеленый
Стул обеденный Batista, серый
Стул Рансол серый / черный глянец
Стул полубарный Dave латте
Стул полубарный Leo кофейный
Стул Paola зеленый с жаккардом
Стул Bruno ярко-зеленый с жаккардом
Стул Bruno винный
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Хит 25мм - бронза, шенилл коричневый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Меган велюр пыльно-синий
Стул Рэми
Стул Oxville, голубой