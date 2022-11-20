Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина430 мм
- Вес6 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Браун 25мм - коричневый, велюр коричневый
Подвесной светильник Chain №1
Подвесной светильник Chain №2
Подвесной светильник Chain №3
Подвесной светильник Chain №4
Подвесной светильник Manfred
Подвесной светильник Mercurio №1
Стул Казбеги лаванда, черный
Ковер AGATA FLUMEN GOLD 133 x 190