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Стул Kongsberg, голубой

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Стул Kongsberg изумруд

Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья Kongsberg успешно зарекомендовали себя как мебель для гостиниц. Это более чем практичные стулья, главной особенностью которых является универсальность в сегменте HoReCa. Они гармонично вписываются в интерьер многих помещений и характеризуются как отличная мебель для общепита. Золотые ножки станут изящной деталью вашего дизайна.

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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