Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина440 мм
- Глубина530 мм
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.07 м3
- Вес упаковки9.80 кг
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