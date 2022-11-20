Товар в корзине. Перейти
Стул Конкорд, тёмно-серый - фото 1Стул Конкорд, тёмно-серый - фото 2Стул Конкорд, тёмно-серый - фото 3

Стул Конкорд, тёмно-серый

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Микеладжело, коричневый
Стул Микеладжело, коричневый
Следующий Стул Турин со спинкой
Стул Микеладжело, коричневый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Вес упаковки9.80 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Стул Tolix Белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Белый глянцевый

В наличии 49 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 3 шт.
Стул Tolix Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Tolix Черный патина золото

Стул Tolix Wood Черный патина золотоНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
6Хит

Стул Tolix Wood Черный патина золото

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Tolix Wood Серебристый матовый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Желтый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Wood Черный глянцевый Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
от5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Wood Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево

Стул Tolix Голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Tolix Голубой матовый

В наличии 38 шт.
С этим товаром покупают
Обеденный стол ФлорНастоящее фото товара Обеденный стол Флор, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
Оптовая цена
7

Обеденный стол Флор

Настоящее фото товара Стол для улицы Ривьера 2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Стол для улицы Ривьера 2

Настоящее фото товара Стол Марсель 1200, раздвижной, овальный, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от48 490
Оптовая цена
11

Стол Марсель 1200, раздвижной, овальный, вишня

Настоящее фото товара Стол Оулу, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена
12

Стол Оулу

Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белыйНастоящее фото товара Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый

Настоящее фото товара Стол Messi Topalit 80, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 590
Оптовая цена
9

Стол Messi Topalit 80, белый

Комплект мебели Сидней, 2 стулаНастоящее фото товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Комплект мебели Сидней, 2 стула

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.