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Стул Копенгаген барный светло-коричневая экокожа ножки черные - фото 1

Стул Копенгаген барный светло-коричневая экокожа ножки черные

Артикул: CH-034-846
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген 2 полубарный способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота1050 мм
  • Глубина475 мм
  • Вес8.05 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветкоричневый

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