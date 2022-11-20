Товар в корзине. Перейти
Стул Копенгаген бежевый бархат ножки матовое золото - фото 1Стул Копенгаген бежевый бархат ножки матовое золото - фото 2Стул Копенгаген бежевый бархат ножки матовое золото - фото 3Стул Копенгаген бежевый бархат ножки матовое золото - фото 4Стул Копенгаген бежевый бархат ножки матовое золото - фото 5

Стул Копенгаген бежевый бархат ножки матовое золото

Артикул: CH-034-345
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Копенгаген бордовый бархат ножки черные
Стул Копенгаген бордовый бархат ножки черные
Следующий Стул Копенгаген темно-синий бархат ножки под темное дерево
Стул Копенгаген бордовый бархат ножки черные

Характеристики товара

Описание

Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветбежевый

Похожие товары

Стул AV 417, серый микровелюрНастоящее фото товара Стул AV 417, серый микровелюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
16

Стул AV 417, серый микровелюр

Стул AV 415, бордовыйНастоящее фото товара Стул AV 415, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Стул AV 415, бордовый

Стул AV 412, светло-серыйНастоящее фото товара Стул AV 412, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
3

Стул AV 412, светло-серый

Стул AV 411, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул AV 411, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
17

Стул AV 411, бирюзовый

Стул AV 410, серо-коричневыйНастоящее фото товара Стул AV 410, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
17

Стул AV 410, серо-коричневый

Стул AV 408, с отстрочкой, розовыйНастоящее фото товара Стул AV 408, с отстрочкой, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
7

Стул AV 408, с отстрочкой, розовый

Стул AV 407, глиняный оранжевыйНастоящее фото товара Стул AV 407, глиняный оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
10

Стул AV 407, глиняный оранжевый

Стул AV 406, сиреневыйНастоящее фото товара Стул AV 406, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
9

Стул AV 406, сиреневый

Стул AV 405, оливковыйНастоящее фото товара Стул AV 405, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Стул AV 405, оливковый

Стул AV 404, белыйНастоящее фото товара Стул AV 404, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
17

Стул AV 404, белый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
8

Вешалка общественная М11

Настоящее фото товара Стол OREGON, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Стол OREGON

Полукресло AlfaНастоящее фото товара Полукресло Alfa, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена
4

Полукресло Alfa

Стул полубарный Фаро, белыйНастоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
2

Стул полубарный Фаро, белый

В наличии 30 шт.
Стол обеденный Элис, малахитовыйНастоящее фото товара Стол обеденный Элис, малахитовый, произведённого компанией ChiedoCover
87 590
Оптовая цена
3

Стол обеденный Элис, малахитовый

Стул полубарный Turin, латтеНастоящее фото товара Стул полубарный Turin, латте, произведённого компанией ChiedoCover
16 990
Оптовая цена
16

Стул полубарный Turin, латте

Другие товары из разделастулья по расположению
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками