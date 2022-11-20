Товар в корзине. Перейти
Стул Копенгаген полубарный пыльно-розовый бархат ножки черные - фото 1

Стул Копенгаген полубарный пыльно-розовый бархат ножки черные

Артикул: CH-034-828
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Копенгаген полубарный бежевый бархат ножки орех
Стул Копенгаген полубарный бежевый бархат ножки орех
Следующий Стул CHILLI-Q синий, белый каркас
Стул Копенгаген полубарный бежевый бархат ножки орех

Характеристики товара

Описание

Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген 2 полубарный способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота955 мм
  • Глубина485 мм
  • Вес7.75 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветрозовый

Похожие товары

Ножки полубарные, металлическиеНастоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050
36

Ножки полубарные, металлические

Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 смНастоящее фото товара Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99053
24 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Элис полубарный, светло-серый, 65 см

В наличии 32 шт.
Стул барный Такер со встроенной подушкойНастоящее фото товара Стул барный Такер со встроенной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 59027
8 990 ₽
38

Стул барный Такер со встроенной подушкой

Cтул Чили полубарныйНастоящее фото товара Cтул Чили полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
15

Cтул Чили полубарный

Cтул Чили барныйНастоящее фото товара Cтул Чили барный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
12

Cтул Чили барный

Стул полубарный Тони, коричневый, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от11 0904
11 490 ₽
24

Стул полубарный Тони, коричневый, 65 см

Настоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
14

Стул Олимпия полубарный, Pluton 101

Стул Олимпия полубарный, Candy CreamНастоящее фото товара Стул Олимпия полубарный, Candy Cream, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
2

Стул Олимпия полубарный, Candy Cream

Полубарный стул Artemis, розовый велюрНастоящее фото товара Полубарный стул Artemis, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 350
Оптовая цена
5

Полубарный стул Artemis, розовый велюр

Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 250
Оптовая цена
4

Полубарный стул Chilli Q Square, бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 98 шт.
С этим товаром покупают
Полотенце банное Seashells-2Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-2, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Полотенце банное Seashells-2

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
3

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

Настоящее фото товара Стул В-610, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
9

Стул В-610

Венский стул B-165Настоящее фото товара Венский стул B-165, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
7

Венский стул B-165

Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муарНастоящее фото товара Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
15

Пуф Кавачи, голубая пастель/ черный муар

Светодиодный подвесной светильник V5060-PL EclipceНастоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5060-PL Eclipce, произведённого компанией ChiedoCover
28 99028
39 990 ₽Оптовая цена
11

Светодиодный подвесной светильник V5060-PL Eclipce

В наличии 26 шт.
Декоративный искусственный цветок АрекаНастоящее фото товара Декоративный искусственный цветок Арека, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790
Оптовая цена
5

Декоративный искусственный цветок Арека

Другие товары из разделадругие
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
4

Стул Луи Гост Синий, пластиковый

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
16

Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
5

Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый

В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Лили Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
10

Стул Лили Дымчатый, пластиковый

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
4

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
32

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Bridell KilimНастоящее фото товара Стул Bridell Kilim, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
7

Стул Bridell Kilim