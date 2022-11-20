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Стул Копенгаген желтая ткань ножки черные - фото 1Стул Копенгаген желтая ткань ножки черные - фото 2

Стул Копенгаген желтая ткань ножки черные

Артикул: CH-034-368
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Образец минималистской эстетики, одновременно восхищающий благородством и простотой. Несмотря на внешнюю утонченность, стул Копенгаген способен выдерживать довольно большую нагрузку благодаря прочному основанию. Ему также не страшны резкие перепады температур. Сидение, обтянутое тканью, бархатом или экокожей, делает стул не только практичным и привлекательным, но и удобным. Стул будет замечательно смотреться на кухне, в столовой и гостиной, в зале и кабинете. Идеально подойдет для деловых переговоров. Сочетание форм и материалов позволяет ему гармонировать практически со всеми современными стилями интерьера. Воплощение всего самого модного в мире дизайнерской мебели!

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес9 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветжелтый

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