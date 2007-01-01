Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Kora бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Kora бежевый
10 оценок
6 890
Стул Kora бежевый - фото 1Стул Kora бежевый - фото 2Стул Kora бежевый - фото 3Стул Kora бежевый - фото 4Стул Kora бежевый - фото 5Стул Kora бежевый - фото 6Стул Kora бежевый - фото 7

Стул Kora бежевый

Артикул: CH-081-654
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр, ткань; Материал обивки - велюр, ткань; Ширина - 47; Глубина - 57; Высота - 89; Ширина сиденья - 44; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьявелюр, ткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

