Характеристики товара
Описание
Размер упаковки (ДхШхВ) 745 x 725 x 495 мм
Вес 6.38 кг
Объем 0.068 куб. м
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Вес6.3 кг
- Цветсиреневый, черный
Размер упаковки (ДхШхВ) 745 x 725 x 495 мм
Вес 6.38 кг
Объем 0.068 куб. м
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло