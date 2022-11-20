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          Фотография Стул Корретто от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Корретто

          4.4
          Оптовая цена
          от 10 790 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Стул Корретто
          Стул Корретто
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          Характеристики товара

          Описание

          Высококачественный плоский искусственный ротанг коричневого оттенка

          Ручное плетение

          Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг

          Алюминиевое основание ножек

          Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца

          Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

          В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

          Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

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          Основные характеристики

          • Ширина580
          • Глубина630
          • Материал каркасаалюминий
          • Материал сиденьяротанг
          • Высота790

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