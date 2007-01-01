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Стул кожаный Drift

Артикул: CH-070-536
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Хорс» — это стильный кожаный стул для тех, кто ценит качество и комфорт. Модель станет завершающим акцентом в интерьере гостиной, кухни или кабинета. Все детали «Хорс» тщательно продуманы: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Закругленная форма сидения; ? Вставка из ромбовидной отстрочки. Визитная карточка модели— это сочетание вручную состаренной мягкой кожи и сдержанного металла. Особая технология состаривания выигрышно подчеркивает естественный рисунок кожи и что демонстрирует благородное происхождение мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Стул кожаный Drift
Стул кожаный Drift
18 390
В корзине

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