Характеристики товара
Описание
«Хорс» — это стильный кожаный стул для тех, кто ценит качество и комфорт. Модель станет завершающим акцентом в интерьере гостиной, кухни или кабинета. Все детали «Хорс» тщательно продуманы: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Закругленная форма сидения; ? Вставка из ромбовидной отстрочки. Визитная карточка модели— это сочетание вручную состаренной мягкой кожи и сдержанного металла. Особая технология состаривания выигрышно подчеркивает естественный рисунок кожи и что демонстрирует благородное происхождение мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина540 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья480 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный