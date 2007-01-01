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Стул кожаный Edge темно-коричневый

Артикул: CH-070-542
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Дейли» — это воплощение качества и комфорта. Стул выполнен в стиле лофт и прекрасно впишется в современный интерьер. Все детали модели призваны подарить вам комфорт и доказать, что вы сделали правильный выбор: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Удобное литое основание для сидения; ? Вертикальная отстрочка. Уникальность «Дейли» читается не только в его дизайне, но и в материалах. Кожа буйвола состаривается по особой технологии, которая позволяет минимально воздействовать на кожу, сохраняя ее естественный рисунок. Трещинки, потертости и неравномерное окрашивание подчеркивают благородное происхождение и придают стулу винтажный вид. Мягкая кожа и холодный металл гармонично дополняют друг друга и обеспечивают мебели долгую службу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-коричневый

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