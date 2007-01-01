Характеристики товара
Описание
«Дейли» — это воплощение качества и комфорта. Стул выполнен в стиле лофт и прекрасно впишется в современный интерьер. Все детали модели призваны подарить вам комфорт и доказать, что вы сделали правильный выбор: ? Обивка из кожи буйвола; ? Металлические ножки; ? Удобное литое основание для сидения; ? Вертикальная отстрочка. Уникальность «Дейли» читается не только в его дизайне, но и в материалах. Кожа буйвола состаривается по особой технологии, которая позволяет минимально воздействовать на кожу, сохраняя ее естественный рисунок. Трещинки, потертости и неравномерное окрашивание подчеркивают благородное происхождение и придают стулу винтажный вид. Мягкая кожа и холодный металл гармонично дополняют друг друга и обеспечивают мебели долгую службу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина520 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья480 мм
- НаполнительЛитой пенополиуретан(ППУ)
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-коричневый