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Стул Крафт

Артикул: CH-051-373
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул из массива березы в современном дизайне.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота970 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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