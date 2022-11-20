Характеристики товара
Описание
Стул из массива березы в современном дизайне.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота970 мм
- Материал каркасамассив дерева
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Стул из массива березы в современном дизайне.
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Такер полубарный, черный деревянный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стол ЛИРА-1, 1500x900
Стол ЛИРА-14, 2000x1100
Стол ЛИРА-14, 1200x800
Стол Майон, дуб мореный + черный, массив
Стол Лидер 3, D 1800 мм, белый, каркас белый
Стул Такер, патина, с бежевой подушкой
Комплект Такер, 4 черных стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая