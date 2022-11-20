Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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