Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7,5 кг
- Каркасмассив сосны
- Материал сиденьяМДФ
- Цветбежевый, коричневый
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