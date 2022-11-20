Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый - фото 1Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый - фото 2Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый - фото 3

Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый

Артикул: CH-052-943
8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,5 кг
  • Каркасмассив сосны
  • Материал сиденьяМДФ
  • Цветбежевый, коричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Комфорт-М

95
Комплект мебели МодернНастоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Комплект мебели Модерн

162
Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул Престиж Люкс

58
Распродажа
Стул Чилли белый / синийНастоящее фото товара Стул Чилли белый / синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79031
6 900 ₽Оптовая цена

Стул Чилли белый / синий

45
В наличии 30 шт.
Распродажа
Стул Eames DSW светло-серыйНастоящее фото товара Стул Eames DSW светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 39048
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW светло-серый

44
В наличии 16 шт.
Стул Лофт-17Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46
Настоящее фото товара Стул Марсель, пурпурный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Марсель, пурпурный

9
Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хромНастоящее фото товара Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул барный Элис, пудрово-розовый велюр, цвет основания хром

7
Стул барный Элис, синий велюр, цвет основания хромНастоящее фото товара Стул барный Элис, синий велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул барный Элис, синий велюр, цвет основания хром

15
В наличии 24 шт.
Распродажа
Стул Milan латте, золотой каркасНастоящее фото товара Стул Milan латте, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89011
6 590 ₽Оптовая цена

Стул Milan латте, золотой каркас

13
В наличии 266 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6903
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 8 шт.
Распродажа
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19046
43 990 ₽Оптовая цена

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

46
В наличии 1 шт.
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
156 490
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый

31
В наличии 7 шт.
Кофейный столик Aurora, черныйНастоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кофейный столик Aurora, черный

35
В наличии 105 шт.
Стол Leila, прозрачный, закаленное стеклоНастоящее фото товара Стол Leila, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Стол Leila, прозрачный, закаленное стекло

49
В наличии 5 шт.
Распродажа
Стол Лидер 1, 1200*600 белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*600 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6908
3 990 ₽Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200*600 белый

456
В наличии 18 шт.
Стол Раймунд венге / белыйНастоящее фото товара Стол Раймунд венге / белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Стол Раймунд венге / белый

40
В наличии 6 шт.
Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стол деревянный Тринити Лофт 120 25 мм дуб делано темный / черный матовый

36
В наличии 30 шт.
Стол на тумбе Теон, графитНастоящее фото товара Стол на тумбе Теон, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от44 990
Оптовая цена

Стол на тумбе Теон, графит

30
В наличии 2 шт.
NewРаспродажа
Стол Сканди К 90, ОрехНастоящее фото товара Стол Сканди К 90, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99015
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди К 90, Орех

14
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Стул деревянный Aron Soft dirty oak / beigeНастоящее фото товара Стул деревянный Aron Soft dirty oak / beige, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стул деревянный Aron Soft dirty oak / beige

35
Настоящее фото товара Стул Элин, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, темно-бежевый

8
Распродажа
Стул-кресло Дарелл велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул-кресло Дарелл велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена

Стул-кресло Дарелл велюр бежевый

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Janety белый, букле, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89026
7 900 ₽Оптовая цена

Стул Janety белый, букле, черный каркас

13
В наличии 60 шт.
Стул Solomon крутящийся серый, черныйНастоящее фото товара Стул Solomon крутящийся серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся серый, черный

11
В наличии 1 шт.
Стул Solomon крутящийся белый, черныйНастоящее фото товара Стул Solomon крутящийся белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся белый, черный

15
В наличии 30 шт.
New
Стул обеденный Masters, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Masters, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул обеденный Masters, зеленый

5
В наличии 30 шт.
New
Стул ClausНастоящее фото товара Стул Claus, произведённого компанией ChiedoCover
28 590
Оптовая цена

Стул Claus

11
New
Стул Hans серый, каркас коричневыйНастоящее фото товара Стул Hans серый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 590
Оптовая цена

Стул Hans серый, каркас коричневый

15
В наличии 2 шт.
New
Стул Karl белый, бежевыйНастоящее фото товара Стул Karl белый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул Karl белый, бежевый

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый
Стул-кресло Челси ПМ, Натуральное дерево/Бежевый
от 10 190
11 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черныйНастоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6903
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

452
В наличии 8 шт.
Распродажа
Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smokeНастоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19046
43 990 ₽Оптовая цена

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

46
В наличии 1 шт.
Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
156 490
Оптовая цена

Комплект мебели Аврора, 10 посадочных мест, коричневый

31
В наличии 7 шт.
Кофейный столик Aurora, черныйНастоящее фото товара Кофейный столик Aurora, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Кофейный столик Aurora, черный

35
В наличии 105 шт.