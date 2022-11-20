Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес7,5 кг
- Каркасмассив сосны
- Материал сиденьяМДФ
- Цветбежевый, коричневый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Венский, орех
Стул Eames DAR черный
Стул Bruno зелёный
Стул Дельта
Стул Solar, ножки черные, велюр розовый
Стул Аква, синий велюр
Стул Джерими, серый
Стул Мия, белый
Стул барный Сатрон, красный велюр, цвет основания золотой
Стул Seattle V бежевый, велюр, черный
Стол Лидер 3 d1500, орех, черный
Стол обеденный Киллен
Стол Ларьяк
Стол Tulip D100 белый
Стол Next дуб Артисан/Белый
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол раздвижной Sheldon, дуб каньон, лдсп
Стол Санса белая шагрень / белый
Стол деревянный Тринити Лофт дуб делано светлый
Стол Монте М 100, Орех/Слоновая кость
Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Стул Чилли белый / бежевый
Стул Solar, ножки черные, велюр серый
Стул обеденный Olav светло-серый x2
Стул Лоренс NEW, велюр синий
Стул Стефан, бежевый
Стул обеденный Waldo молочный c бежевой экокожей
Стул Como малахит, букле, черный каркас
Стул London карамельный, букле, черный каркас
Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый