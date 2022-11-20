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Стул-кресло Челси ПМ орех синий - фото 1Стул-кресло Челси ПМ орех синий - фото 2Стул-кресло Челси ПМ орех синий - фото 3

Стул-кресло Челси ПМ орех синий

Артикул: CH-052-946
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,5 кг
  • Каркасмассив сосны
  • Материал сиденьяМДФ
  • Цветсиний, коричневый

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