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Стул-кресло Челси Ж, Натуральное дерево - фото 1Стул-кресло Челси Ж, Натуральное дерево - фото 2Стул-кресло Челси Ж, Натуральное дерево - фото 3

Стул-кресло Челси Ж, Натуральное дерево

Артикул: CH-052-945
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,5 кг
  • Каркасмассив сосны
  • Материал сиденьяМДФ
  • Цветбежевый

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