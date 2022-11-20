Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Челси Ж, Орех - фото 1Стул-кресло Челси Ж, Орех - фото 2Стул-кресло Челси Ж, Орех - фото 3Стул-кресло Челси Ж, Орех - фото 4

Стул-кресло Челси Ж, Орех

Артикул: CH-052-942
7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Стул Ницца
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Стул Ницца

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,5 кг
  • Каркасмассив сосны
  • Материал сиденьяМДФ
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Стул Eames оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19035
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames оранжевый

41
В наличии 317 шт.
Стул МаффинНастоящее фото товара Стул Маффин, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул Маффин

77
Настоящее фото товара Стул Текс, бежевый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Текс, бежевый, черные ножки

59
Распродажа
Стул Harbour, белыйНастоящее фото товара Стул Harbour, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19031
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Harbour, белый

35
В наличии 6 шт.
Кресло Barri, бордовыйНастоящее фото товара Кресло Barri, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Barri, бордовый

95
В наличии 18 шт.
Кресло Barri, серыйНастоящее фото товара Кресло Barri, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Barri, серый

87
Настоящее фото товара Стул Марсель, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Марсель, графит

15
Стул барный Дарина, серый велюр с серебряными пайетками, цвет основания хромНастоящее фото товара Стул барный Дарина, серый велюр с серебряными пайетками, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул барный Дарина, серый велюр с серебряными пайетками, цвет основания хром

13
В наличии 7 шт.
Распродажа
Стул с подлокотниками Джоэл велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул с подлокотниками Джоэл велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4906
8 990 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Джоэл велюр зеленый

13
В наличии 13 шт.
Стул Corn светло-серый, велюр, черный каркасНастоящее фото товара Стул Corn светло-серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Corn светло-серый, велюр, черный каркас

13

С этим товаром покупают

Стол парковый «Forest» 2000 графитНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 2000 графит, произведённого компанией ChiedoCover
34 090
Оптовая цена

Стол парковый «Forest» 2000 графит

35
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Alma, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
Оптовая цена

Стол Alma, белый, мдф

138
В наличии 37 шт.
Распродажа
Стол компьютерный SKILL-2 160*65*91,7, антрацитНастоящее фото товара Стол компьютерный SKILL-2 160*65*91,7, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
19 6908
21 290 ₽Оптовая цена

Стол компьютерный SKILL-2 160*65*91,7, антрацит

48
В наличии 13 шт.
Распродажа
Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 смНастоящее фото товара Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см, произведённого компанией ChiedoCover
8 99027
12 290 ₽Оптовая цена

Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см

38
В наличии 32 шт.
Стол Анселм леонардо / черныйНастоящее фото товара Стол Анселм леонардо / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол Анселм леонардо / черный

45
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патинойНастоящее фото товара Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной, произведённого компанией ChiedoCover
от38 4907
41 380 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Павия 100 молочный с золотой патиной

31
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стол деревянный Гюрен лофт черныйНастоящее фото товара Стол деревянный Гюрен лофт черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6909
9 500 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Гюрен лофт черный

31
В наличии 11 шт.
Распродажа
Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовыйНастоящее фото товара Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 89030
18 250 ₽Оптовая цена

Стол деревянный Денвер Лофт 120 25 мм дуб вотан / белый матовый

35
В наличии 30 шт.
Распродажа
Журнальный столик Вальд черныйНастоящее фото товара Журнальный столик Вальд черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Вальд черный

47
В наличии 27 шт.
Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевыйНастоящее фото товара Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Стол пластиковый барный складной Sky Folding Bar Table 60, бежевый

13
В наличии 6 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Стул деревянный Валери орех / коричневыйНастоящее фото товара Стул деревянный Валери орех / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул деревянный Валери орех / коричневый

50
В наличии 28 шт.
Распродажа
Стул Диана велюр оранжевыйНастоящее фото товара Стул Диана велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99021
12 490 ₽

Стул Диана велюр оранжевый

46
В наличии 106 шт.
Стул Аврора, серо-коричневыйНастоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовыйНастоящее фото товара Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99040
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Лоренс NEW, велюр антрацитовый

46
В наличии 7 шт.
Стул Kamelia, серый, золотой каркасНастоящее фото товара Стул Kamelia, серый, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 090

Стул Kamelia, серый, золотой каркас

95
В наличии 1 шт.
Стул Джерими, синийНастоящее фото товара Стул Джерими, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Джерими, синий

13
Стул Мия, темно-серыйНастоящее фото товара Стул Мия, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Мия, темно-серый

8
Распродажа
Стул Ханна велюр бежевыйНастоящее фото товара Стул Ханна велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 9909
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Ханна велюр бежевый

8
В наличии 12 шт.
Стул 06113АМ красныйНастоящее фото товара Стул 06113АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Стул 06113АМ красный

6
В наличии 100 шт.
NewРаспродажа
Стул Франк, натурНастоящее фото товара Стул Франк, натур, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09025
10 690 ₽Оптовая цена

Стул Франк, натур

7
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стул-кресло Челси Ж, Орех
Стул-кресло Челси Ж, Орех
от 10 190
11 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Стол парковый «Forest» 2000 графитНастоящее фото товара Стол парковый «Forest» 2000 графит, произведённого компанией ChiedoCover
34 090
Оптовая цена

Стол парковый «Forest» 2000 графит

35
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Alma, белый, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
29 090
Оптовая цена

Стол Alma, белый, мдф

138
В наличии 37 шт.
Распродажа
Стол компьютерный SKILL-2 160*65*91,7, антрацитНастоящее фото товара Стол компьютерный SKILL-2 160*65*91,7, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
19 6908
21 290 ₽Оптовая цена

Стол компьютерный SKILL-2 160*65*91,7, антрацит

48
В наличии 13 шт.
Распродажа
Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 смНастоящее фото товара Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см, произведённого компанией ChiedoCover
8 99027
12 290 ₽Оптовая цена

Стол письменный CORAL, светлый дуб/белый металл, 100х54х75 см

38
В наличии 32 шт.