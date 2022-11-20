Характеристики товара
Описание
Ширина: 62 см
Глубина: 50 см
Высота: 81 см
В упаковке 1 шт
Вес 11,5 кг
Объем 0,25
Ширина: 62 см
Глубина: 50 см
Высота: 81 см
В упаковке 1 шт
Вес 11,5 кг
Объем 0,25
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Кресло Кристи оливковое
Кресло Кристи синее
Покрывало PMO-21
Покрывало PMO-31
Покрывало PMO-18
Стол консольный Диез 1
Потолочный светильник Dallas №1