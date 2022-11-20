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Материал: экокожа, бук
Высота: 900 мм
Длина: 610 мм
Глубина: 575 мм
Вес: 13,5 кг
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Стул Саксон, кожзам, серый
Стул складной Торни, голубой
Стул складной Торни, синий
Диван Элефант Мини-2
Стул Гранд, синий вельвет
Стул Гранд, розовый вельвет
Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Кресло Dasch, горчичный