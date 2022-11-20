Стул-кресло Классика

14 оценок

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Стул-кресло Классика

4.5
44 290 ₽
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Кресло обеденное Венеция
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Кресло обеденное Венеция

Характеристики товара

Описание

Материал: экокожа, бук

Высота: 900 мм

Длина: 610 мм

Глубина: 575 мм

Вес: 13,5 кг

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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