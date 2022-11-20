Характеристики товара
Описание
Ширина: 66 см
Глубина: 64 см
Высота: 74 см
Ширина: 66 см
Глубина: 64 см
Высота: 74 см
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Army
Стул-кресло Paganel
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Покрывало PMP-17
Покрывало PMP-28