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Стул-кресло Newton

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 68 см

Глубина: 75 см

Высота: 91 см


В упаковке 1 шт
Вес 12
Объем 0,46

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Популярные варианты обивки

Стул-кресло Newton - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 0909
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул-кресло Newton - обивка в цвете LilacLilac
Стул-кресло Newton - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло Newton - обивка в цвете CreamCream
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 666666
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 0404
Стул-кресло Newton - обивка в цвете ecruecru
Стул-кресло Newton - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 1414
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 88
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 4141
Стул-кресло Newton - обивка в цвете 2626
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