Характеристики товара
Описание
Ширина: 68 см
Глубина: 75 см
Высота: 91 см
В упаковке 1 шт
Вес 12
Объем 0,46
Ширина: 68 см
Глубина: 75 см
Высота: 91 см
В упаковке 1 шт
Вес 12
Объем 0,46
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
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Стул Боди 25мм
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