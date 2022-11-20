Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Paganel - фото 1Стул-кресло Paganel - фото 2Стул-кресло Paganel - фото 3Стул-кресло Paganel - фото 4

Стул-кресло Paganel

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-кресло Nemo
Стул-кресло Nemo
Следующий Стул-кресло Newton
Стул-кресло Nemo

Характеристики товара

Описание

Ширина: 76 см

Глубина: 66 см

Высота: 71 см


В упаковке 3 шт
Вес 10
Объем 0,16

Скачать инструкцию по эксплуатации

Популярные варианты обивки

Стул-кресло Paganel - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 0909
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете LilacLilac
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете WhiteWhite
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете CreamCream
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 666666
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 0404
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете ecruecru
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 1414
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 88
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 4141
Стул-кресло Paganel - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69025
2 240 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный

Стул Tolix Soft барный СеребристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix Soft барный Серебристый

В наличии 100 шт.
Стул ArmyНастоящее фото товара Стул Army, произведённого компанией ChiedoCover
27 790
Оптовая цена
12

Стул Army

Стул-кресло Major RodeoНастоящее фото товара Стул-кресло Major Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
28 790
Оптовая цена
5

Стул-кресло Major Rodeo

Кресло Филадельфия черно-белоеНастоящее фото товара Кресло Филадельфия черно-белое, произведённого компанией ChiedoCover
от21 99039
35 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Филадельфия черно-белое

В наличии 7 шт.
Кресло Рон охраНастоящее фото товара Кресло Рон охра, произведённого компанией ChiedoCover
от26 99026
35 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Рон охра

В наличии 19 шт.
Кресло Рон травянойНастоящее фото товара Кресло Рон травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
35 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло Рон травяной

В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Покрывало PMP-14, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Покрывало PMP-14

Настоящее фото товара Стеллаж 36, произведённого компанией ChiedoCover
от135 990
12

Стеллаж 36

Другие товары из разделамебель в стиле лофт
Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Подстолье чугунное ПонтэНастоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽
91Хит

Подстолье чугунное Понтэ

В наличии 80 шт.