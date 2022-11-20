Товар в корзине. Перейти
Стул-кресло Rainbow, коньячный - фото 1Стул-кресло Rainbow, коньячный - фото 2

Стул-кресло Rainbow, коньячный

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-кресло Вирджиния, венге
Стул-кресло Вирджиния, венге
Следующий Стул-кресло Вирджиния, орех
Стул-кресло Вирджиния, венге

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина660 мм
  • Глубина630 мм
  • Материал каркасанатуральный ротанг
  • Материал сиденьяротанг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9908
3 240 ₽
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Настоящее фото товара Подвесной светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
7

Подвесной светильник Bremen белый

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
8

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
9

Кресло Маиро

Настоящее фото товара Кресло Лиссабон ЛИ, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена
15

Кресло Лиссабон ЛИ

Настоящее фото товара Кресло Белинда, произведённого компанией ChiedoCover
от48 390
Оптовая цена
7

Кресло Белинда

Настоящее фото товара Кресло Белинда W, произведённого компанией ChiedoCover
от51 750
Оптовая цена
6

Кресло Белинда W

Настоящее фото товара Кресло Микра, произведённого компанией ChiedoCover
от81 490
Оптовая цена
5

Кресло Микра

Стол Фуджи, 200х80Настоящее фото товара Стол Фуджи, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
40 290
Оптовая цена
15

Стол Фуджи, 200х80

Другие товары из разделастулья для кафе
Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевыйНастоящее фото товара Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 35016
1 590 ₽
5

Стул Хит 20 Лайт, золото, экокожа 444/10 оранжевый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
11

Стул Гаага синий

Стул Амьен фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Амьен фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 9903
7 190 ₽
8

Стул Амьен фиолетовый

Стул ТиффаниНастоящее фото товара Стул Тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
7

Стул Тиффани

Стул БастерНастоящее фото товара Стул Бастер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Стул Бастер