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Стул-кресло Самба-лифт

11 оценок

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Стул-кресло Самба-лифт МП
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Стул-кресло Самба-лифт МП

Характеристики товара

Описание

Цена указана в эмали. Возможно изготовление в хроме

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Основные характеристики

  • Высота830/970 мм
  • Высота до сиденья410/550 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес9.9 кг
  • Страна изготовленияРоссия

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