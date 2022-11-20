Товар в корзине. Перейти

Стул-кресло Самба-лифт МП

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Самба G, бежевый
Кресло Самба G, бежевый
Следующий Стул-кресло Самба-лифт
Кресло Самба G, бежевый

Характеристики товара

Описание

Отличный комфортный стул для работы в офисе, для операторов или для дома.

Имеет удобные мягкие подлокотники и мягкую спинку оптимальной высоты.

Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей.

Мягкие подлокотники обтянуты кожзамом в цвет сиденья.

Нижняя часть стуля (кожух газлифта, крестовина и колеса) выполнены из прочного пластика черного цвета.

Очень популярный товар благодаря своей удобной и эргономичной конструкции.

Максимальная нагрузка: до 100 кг.

Габариты (ШхГхB): 600 х 580 х 830 (970) мм
Высота посадки 410 (550) мм
Высота спинки 490 мм
Высота подлокотника (от уровня сиденья) от 170 до 200 мм (у спинки)
Глубина сиденья 400 мм
Ширина сиденья 460 мм
Подъемный механизм Газлифт

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830/970 мм
  • Высота до сиденья410/550 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес9.9 кг
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул-кресло Самба-лифтНастоящее фото товара Стул-кресло Самба-лифт, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
11

Стул-кресло Самба-лифт

Стул Стандарт №33Настоящее фото товара Стул Стандарт №33, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
12

Стул Стандарт №33

Стул Бонд-лифтНастоящее фото товара Стул Бонд-лифт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бонд-лифт

Кресло Тук-лифтНастоящее фото товара Кресло Тук-лифт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
9

Кресло Тук-лифт

Настоящее фото товара Стул офисный Novo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
6

Стул офисный Novo, белый

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул офисный Манагуа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Стул офисный Манагуа, белый

В наличии 520 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
7

Стул-кресло Самба М, серый

Стул Самба, серый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
9

Стул Самба, серый/белый, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
16

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
15

Стул Самба, синий/белый, каркас - белый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
5

Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
11

Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
7

Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
11

Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
10

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники

Настоящее фото товара Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
10

Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
9

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
84Хит

Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
7

Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
8

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стул Лофт-7Настоящее фото товара Стул Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
6

Стул Лофт-7

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Кресло руководителя TopChairs Atlant, черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99046
23 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло руководителя TopChairs Atlant, черное

В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
13

Стул-кресло Самба, черный

Настоящее фото товара Стул барный ДИЖОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
15

Стул барный ДИЖОН серый

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Барный стул Billy регулируемый, черныйНастоящее фото товара Барный стул Billy регулируемый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
15

Барный стул Billy регулируемый, черный