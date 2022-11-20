Характеристики товара
Описание
Отличный комфортный стул для работы в офисе, для операторов или для дома.
Имеет удобные мягкие подлокотники и мягкую спинку оптимальной высоты.
Сиденье и спинка обтянуты искусственной кожей.
Мягкие подлокотники обтянуты кожзамом в цвет сиденья.
Нижняя часть стуля (кожух газлифта, крестовина и колеса) выполнены из прочного пластика черного цвета.
Очень популярный товар благодаря своей удобной и эргономичной конструкции.
Максимальная нагрузка: до 100 кг.
Габариты (ШхГхB): 600 х 580 х 830 (970) мм
Высота посадки 410 (550) мм
Высота спинки 490 мм
Высота подлокотника (от уровня сиденья) от 170 до 200 мм (у спинки)
Глубина сиденья 400 мм
Ширина сиденья 460 мм
Подъемный механизм Газлифт
Основные характеристики
- Высота830/970 мм
- Высота до сиденья410/550 мм
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Вес9.9 кг
- Страна изготовленияРоссия