Фотография Стул-кресло Самба М, черный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул-кресло Самба М, черный

4.5
Оптовая цена
от 3 590 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул-кресло Самба М, черный
Стул-кресло Самба М, черный
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Стул-кресло Самба М, черный

4.5
3590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес11.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота880 мм
  • Цвет12

Популярные варианты обивки

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Стул-кресло Самба М, черный — выполненные заказы

Стул-кресло Самба, мягкие подлокотники, экокожа Стул-кресло Самба, мягкие подлокотники, экокожа Стул-кресло Самба, двухцветный бежевый\белый, каркас-шампаньСтул-кресло Самба, двухцветный бежевый\белый, каркас-шампань
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