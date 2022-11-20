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          Фотография Стул-кресло Самба М, оранжевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -36%

          Стул-кресло Самба М, оранжевый

          4.4
          Оптовая цена
          от 2 490 ₽3 890 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Стул-кресло Самба М, оранжевый
          Стул-кресло Самба М, оранжевый
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          Стул-кресло Самба М, оранжевый

          4.4
          2490 ₽3890 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина600 мм
          • Глубина580 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес11.5 кг
          • Материал сиденьяэкокожа
          • Высота880 мм

          Популярные варианты обивки

          КраснаяКраснаяЗеленыйЗеленыйБежевыйБежевыйКоричневаяКоричневаяSwedish beigeSwedish beige3535Старое золотоСтарое золото0505221/08 мальборо221/08 мальбороMONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt NWhiteWhiteMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 9TEMPO 9Montana 216Montana 21620 kom ваниль20 kom ванильBlueBlue1818blackblack
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          Выполненные заказы

          Стул-кресло Самба кракас хром, коричневая экокожа
          Стул-кресло Самба кракас хром, коричневая экокожа
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